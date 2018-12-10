Сбербанк подвел предварительные итоги работы в 2018 году в Волгоградской области





По итогам 10 месяцев депозитный портфель Сбербанка в Волгоградской области составил 109 млрд. рублей. Об этом сообщил на состоявшемся накануне брифинге Управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.

Как сообщает ИА «Высота 102», брифинг был посвящен предварительным итогам деятельности за 10 месяцев работы по направлению розничного бизнеса в регионе.

«Банк выполняет все основные плановые показатели и сохраняет в регионе лидирующие позиции. Например, в этом году мы наблюдаем «всплеск» ипотечного кредитования, за 10 месяцев выдано порядка 10 тысяч ипотечных кредитов, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года», — отметил Управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.





Положительная динамика также наблюдается на рынке потребительского кредитования. За десять месяцев выдано более 82 тысяч потребительских кредитов на общую сумму свыше 15 млрд. рублей - доля Сбербанка в этом сегменте составляет более 29 %. При этом кредитный портфель физических лиц за год вырос на 22%, его общий объем составил более 65 млрд. рублей.

В преддверии нового года Сбербанк запустил специальное предложение по потребительским кредитам. Также клиенты могут принять участие в акции «Время золото», которая действует в регионах присутствия Поволжского банка ПАО Сбербанк, в том числе в Волгоградской области. В рамках акции у клиентов банка есть отличная возможность оценить все сервисы по оплате услуг ЖКХ и получить один из призов. Сделать это несложно: достаточно оплатить услуги ЖКХ в сумме не менее 100 рублей и зарегистрироваться в акции на официальном сайте Сбербанка. Как рассказал Евгений Воеводин, по итогам ноября несколько волгоградцев уже стали обладателями поощрительных призов.

Важным нововведением этого года стала реализация банком проекта, благодаря которому жители Волгограда могут пополнить транспортные карты «ВОЛНА», не выходя из дома. «Внедрение новой технологии пополнения транспортной карты «ВОЛНА» позволяет пассажирам перевести денежные средства в любой удобный момент – не выходя из дома, по дороге на работу, что, безусловно, будет очень удобно жителям региона», - отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.





Сбербанк в Волгограде активно внедряет проект по приему биометрических данных клиентов, что позволит ускорить обслуживание клиентов и значительно повысит безопасность. Банком разработана Единая система аутентификации по распознаванию голоса и лица, которая обеспечит доступ к биометрическим сервисам во всех каналах обслуживания клиентов. Ежедневно Сбербанк в Волгограде принимает на биометрическую обработку порядка 900 клиентов. Свыше 17 тысяч человек уже прошли регистрацию.











