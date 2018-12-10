Культура

Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовало

Культура 08.12.2018 10:26
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08.12.2018 10:26

«Если хочешь быть счастливым, будь им». Все знают этот афоризм, но мало кто помнит, что он принадлежит Козьме Пруткову: литературный вечер «Козьма Прутков и его дети» пройдет завтра, 9 декабря, в волгоградской библиотеке имени М. Горького в рамках лекционного цикла «Русская литература в зеркале пародии». Мероприятие не только для тех, кто любит русскую поэзию, оно – для всех, кто интересуется историей русской литературы, сообщили ИА «Высота 102» в библиотеке. 
«Творчество Козьмы Пруткова - одна из самых ярких страниц в истории литературной пародии. Поэт, которого не существовало, широко известен читателям, его произведения много раз издавались и переиздавались. Мы знаем его «в лицо», знаем его биографию, не раз видели его портрет. Гораздо менее известны авторы, которые писали под именем Козьмы Пруткова, называя себя детьми и внуками «директора пробирной палатки», - отметили организаторы вечера. По словам преподавателя Волгоградского социально-педагогического университета Надежды Тропкиной, в начале ХХ века произошло своего рода воскрешение никогда не рождавшегося и не умиравшего писателя. Творчество его оказалось созвучным новой эпохе, стало целой страницей в русской литературе серебряного века. 
Напомним, Козьма Петрович Прутков — литературный псевдоним, под которым в 50—60-е годы XIX века выступали поэты Алексей Толстой и братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. «Так что их совместный афоризм «Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь», - актуальны и сегодня, подчеркнули организаторы мероприятия. 

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