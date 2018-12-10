Главное

В Волгоградском реготделении партии власти начнут тщательно следить за «облико морале» единороссов

Главное 07.12.2018 16:14
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07.12.2018 16:14


Создание федеральной внутрипартийной комиссии по этике является полезным и своевременным решением. Своим мнением о прозвучавшей на XVIII съезде «Единой России» инициативе с корреспондентом ИА «Высота 102» поделился Сергей Горняков, секретарь Волгоградского реготделения партии. Он возглавляет волгоградскую делегацию на всероссийском форуме, который сегодня начал свою работу в Москве. Вопрос введения кодекса этических норм для единороссов предметно обсуждался на дискуссионной площадке «Обновление».
По словам заместителя секретаря генерального совета «ЕР» Ольги Баталиной, которая выступала модератором площадки, «в основе поведения любого публичного политика должно быть уважительное, внимательное отношение к людям, их проблемам, из этого подхода и вытекает принцип личной скромности». «Должна быть ответственность перед избирателями за данные обещания, и спрос с представителя партии всегда больше, чем с любого другого человека», - подчеркнула Баталина.
Лидер волгоградских единороссов заявил информагентству, что комиссия по этике займется разбором нелицеприятных историй, в которые иногда попадают члены партии. «Когда партийцы ведут себя неподобающим образом - оскорбляют своих коллег, применяют насильственные действия по отношению к детям – все это порочит партию. Я думаю, что этот подход правильный, своевременный, который дисциплинирует партийцев», - считает Сергей Горняков.

Этические нормы сформулированы следующим образом:
- относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций;
- исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей;
- быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального единства;
- придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении;
- в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют Партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей;
- открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции;
- выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ.
Ольга Баталина, обращаясь к руководителям региональных отделений «Единой России», заметила, что никто не застрахован от неосторожных поступков со стороны однопартийцев. Однако нужен четкий единый алгоритм ответных действий, которые обязана предпринять партия. «Участились случаи неуважительных высказываний, поступков, которые совершают члены партии в тех или иных регионах. Это то, с чем нельзя мириться, независимо от того, какой статус имеет этот человек. Реакция должна быть системной», - заключила замсекретаря герсовета «ЕР».
Депутат Госдумы, зампредседателя комитета  по государственному строительству и законодательству Александр Грибов продолжил тему, отметив, как быстро в век информационных  технологий распространяется информация. «Как только кто-то из наших коллег, занимающих самые разные позиции, поступил недостойно, буквально через минуту начинается общественное обсуждение. Такие случаи вызывают широчайший общественный резонанс и осуждение со стороны граждан», - заявил парламентарий.

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