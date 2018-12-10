Вспоминаем почетного гражданина Волгограда Владимира Атопова: "Город должен жить будущим, а не былыми заслугами"
Общество 09.12.2018 11:04
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09.12.2018 11:04
Прощание с почетным гражданином города-героя Волгоград Владимиром Атоповым, который скоропостижно скончался на 90-м году жизни, пройдет 10 декабря на Центральном кладбище Волгограда. Гражданская панихида состоится с 11,30, до 12,00 в здании Волгоградского технического университета на пр. Ленина, 28. Опыт и знания Владимира Атопова, бывшего председателя исполкома городского совета народных депутатов, до конца его жизни были востребованы у молодежи (он был профессором Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета). За советом и консультацией к нему нередко обращались и руководители города и области.
Особенно любили его студенты, которые внесли в свою копилку немало афоризмов и изречений любимого профессора. «Мы должны задумываться о судьбе города в долгосрочной перспективе. Если смотреть только на ноги – будем видеть только дорожную пыль…», - Владимир Иванович любил повторять эту фразу, в которой заключалось его видение развития города, к которому он имел самое прямое отношение. Ведь именно благодаря ему в Волгограде появился скоростной трамвай, был реализован масштабный проект по берегоукреплению.
В августе 2017 года журналисты ИА «Высота 102» побывали в гостях у Владимира Ивановича и записали с ним интервью. Человек нескольких эпох, он и смотрел на несколько эпох вперед: переживал за будущее города, который строил, и подсказывал нам, как двигаться дальше.
Фрагменты записи от 3 августа 2017 года.
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