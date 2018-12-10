Общество

Школьный вопрос: в Волжском назвали «политизированной» ситуацию вокруг директоров и учителей

Общество 07.12.2018 17:28
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07.12.2018 17:28


В Волжском среди родителей школьников распространяется информация об увольнении руководителей образовательных учреждений и учителей. В частности, на слуху история с директором школы №37 Еленой Козловой, на защиту которой встали некоторые депутаты гордумы и родители образовательного учреждения. В администрации города назвали эту информацию не соответствующей действительности. 
В управлении образования администрации Волжского ИА «Высота 102» пояснили, что с директорами школ заключаются срочные трудовые договоры, срок действия которых, согласно трудового законодательства, не должен превышать пять лет. По истечении этого срока работодателем принимается решение о заключении или не заключении нового договора с работником. 
Начальник управления образования администрации города Волжского Александр Резников так прокомментировал ситуацию: «Я против какой-либо политизации этого вопроса и не принимаю, когда  некие  силы пытаются получить политические или социальные дивиденды. Трудовые отношения выстраиваются между работодателем и руководителем учреждения. После истечения срока договора  право принятия решения о заключении нового остается за работодателем. Оказывать давление на реализацию этого права работодателя, по меньшей мере, некорректно».
«Срок трудового договора закончился – точка. Законодательство не нарушено. Начинается период, когда работодатель принимает решение, с кем он заключит следующий срочный трудовой договор. Мы заинтересованы, чтобы выслушать точки зрения, но сегодняшняя ситуация давления на принятие решения – недопустима. Я считаю, что необходимо спокойно высказать мнения  о деятельности руководителя учреждения, но не превращать это в политический демарш», - добавил Александр Резников.
Также руководитель управления образования подтвердил, что досрочное расторжение трудовых договоров с руководителями образовательных учреждений не планируется.
И ещё одна тема была затронута в разговоре – увольнение учителя технологии школы №28 Виктора Жукова. По мнению педагога, которое он распространил в соцсетях, он потерял работу из-за того, что выражал недовольство отсутствием необходимого оборудования для проведения уроков. В то же время в образовательном учреждении объяснили его увольнение некорректным поведением по отношению к ученику. 
«Правду нужно доказывать фактами, а не эмоциями. Педагогическую этику никто не отменял, и нарушать её человек, работающий в школе, не имеет права. Потому всё просто: если в данной ситуации учитель этику нарушил, то руководитель школы прав, приняв решение об увольнении. Если факты не соответствуют действительности, учитель вправе доказать это в предусмотренном порядке. Из этой ситуации есть только один выход - суд. Если директор виноват, и это будет зафиксировано в судебном заседании, значит, он будет наказан, а учитель вернется в школу. Позиция проста», - сказал Александр Николаевич. 
«Я убеждён в одном: дети в данную ситуацию не должны быть вовлечены, а взрослым следует подойти к ситуации конструктивно и вместе искать из нее выход», - подчеркнул Александр Резников. 

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