Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса

Общество 10.12.2018 13:01
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10.12.2018 13:01
Кандидат экономических наук, доцент ВолГУ Карэн Туманянц выразил сомнения в эффективности намерения региональных властей внести изменения в социальный кодекс, которые приведут к увеличению количества получателей соцпомощи из бюджета. По мнению экономиста, главная проблема в Волгоградской области в сфере борьбы с бедностью – не количество бедных людей, а так называемая глубина бедности. И задача властей – не охватить как можно больше жителей небольшими пособиями, а увеличить их именно для тех, кто находится на грани выживания. О необходимости внедрения в обществе так называемых социальных контрактов, о методах повышения уровня жизни населения и о способах борьбы с бедностью – в беседе журналиста ИА «Высота 102» с Карэном Туманянцом.
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