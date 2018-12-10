Прокурор потребовал для волгоградского лже-писателя три года тюрьмы





К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 5000 рублей потребовал приговорить гособвинитель Юрия Сидорина, который ранее был осужден к двум годам колонии-поселения за хищение у ветеранов ценных вещей и наград. Об этом сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала Волгоградского облсуда, где идет рассмотрение дела.

Сидорин участвует в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Его адвокат просит прекратить уголовное дело, заявляя, что состава преступления нет: все дело построено на показаниях свидетелей, а пропавшие вещи оценивал не профессионал. Его подзащитный сегодня был краток. "Все обстоятельства суду известны, добавить нечего", - сказал Сидорин из СИЗО.