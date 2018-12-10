Общество

Прокурор потребовал для волгоградского лже-писателя три года тюрьмы

Общество 07.12.2018 14:26
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07.12.2018 14:26


К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 5000 рублей потребовал приговорить гособвинитель Юрия Сидорина, который ранее был осужден к двум годам колонии-поселения за хищение у ветеранов ценных вещей и наград. Об этом сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала Волгоградского облсуда, где идет рассмотрение дела.
Сидорин участвует в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Его адвокат просит прекратить уголовное дело, заявляя, что состава преступления нет: все дело построено на показаниях свидетелей, а пропавшие вещи оценивал не профессионал. Его подзащитный сегодня был краток. "Все обстоятельства суду известны, добавить нечего", - сказал Сидорин из СИЗО.
Напомним, что в феврале 2017 он уже был осужден за кражу. Приговор — год условно. Представившись писателем, он украл более 20 нагрудных значков и фарфоровые статуэтки. А в марте того же 2017-го года совершил еще одну кражу. Проник в сельскую школу и вынес ноутбук. Отделался за это лишь штрафом в 5000 рублей. В сентябре 2018 года районный суд приговорил Сидорина к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Следствием и судом установлено, что представляясь писателем, якобы работающим над книгой о ветеранах Великой Отечественной войны и выдающихся личностях г. Волгограда, под предлогом необходимости изготовления копий получал от ветеранов различные награды и ценные антикварные предметы, которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению. Таким способом у разных потерпевших им были похищены нагрудный знак "Отличный пулеметчик", медаль "За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года", юбилейная медаль им. маршала Жукова, фарфоровые статуэтки и иное имущество.
Кроме того, он обманным путем приобрел и впоследствии сбыл нагрудный знак "Заслуженный строитель РСФСР", являющийся государственной наградой. Этот приговор Сидорин обжаловал, однако рассмотрение апелляционной жалобы все время откладывалось, так как Сидорин пропускал заседания. За это время вскрылись новые эпизоды его бурной деятельности. В полицию обратились еще два пенсионера о пропаже антикварных вещей - статуэтки "Родина - мать", алюминиевой пепельницы и фигурки коня. Их пропажу пожилые люди обнаружили после визита некого журналиста, который якобы пишет книгу о ветеранах Великой Отечественной войны и выдающихся личностях Волгограда.
В конце ноября суд принял решение изменить меру пресечения Сидорину с подписки о невыезде на заключение под стражу.

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