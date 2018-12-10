Телеком

Новое решение «МегаФона» повысит эффективность подбора персонала

Телеком 07.12.2018 11:38 Реклама
2761 0
07.12.2018 11:38


Компания «МегаФон» представляет рынку новое решение для HR – «МегаФон Рекрутика». Современная облачная платформа позволит клиентам «МегаФона» повысить эффективность подбора персонала, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Технологическим партнером выступает компания Skillaz.
«МегаФон Рекрутика» представляет собой виртуальную платформу для управления полным циклом подбора персонала. Решение способно в разы повысить скорость и эффективность всех HR-процессов – от подбора и взаимодействия с кандидатами до отслеживания статистики в режиме реального времени.
Платформа позволяет автоматически собирать и обрабатывать отклики на вакансии, что расширяет воронку подбора и экономит время HR-специалиста. «МегаФон Рекрутика» облегчит коммуникацию с кандидатами: с ними можно будет взаимодействовать в единой витрине, отслеживать их статус и гибко настраивать сценарии онлайн-оценки, включая удаленное тестирование и видеоинтервью кандидатов.
HR-платформа «МегаФон Рекрутика» будет актуальна для компаний среднего и крупного бизнеса со штатом сотрудников от 100 человек: с её помощью можно будет быстро нанимать сотрудников на различные позиции или подбирать специалистов узкого профиля.
Доступ к платформе также включает наличие мобильного приложения для оперативного ведения статусов и этапов согласования кандидатов. Решение может быть дополнено услугой «Цифровой Подбор» (запущенной «МегаФоном» в июле 2018 года) и «МегаФон Таргет», которые помогут повысить качество и точность подбора новых сотрудников.
«Сегодня мы наблюдаем трансформацию кадровой системы, когда для управления новыми моделями работы компаниям нужны современные организационные и технологические изменения по автоматизации всех процессов. По данным компании Deloitte, в ближайшие годы рынок HR-tech будет расти двузначными темпами, и в 2017 году 67% российских компаний уже частично автоматизировали работу функции по управлению персоналом. Другой глобальный тренд в HR – это вывод HR-функции в ОЦО или на аутсорсинг. Анализируя международные тренды и запросы российского бизнеса, «МегаФон» как надежный поставщик инновационных решений предлагает коробочное решение по автоматизации подбора персонала. Воспользовавшись платформой «МегаФон Рекрутика», наши клиенты могут сократить трудозатраты на подбор в среднем на 15-30%», – отметила директор ОЦО «Пикта», главный бухгалтер компании «МегаФон» Любовь Стрелкина.
«Решение «МегаФон Рекрутика» – это следующий шаг развития направления HR-tech решений от «МегаФона». Запустив в середине года услугу «Цифровой подбор линейного персонала», мы увидели большой спрос со стороны рынка и востребованность у наших корпоративных клиентов подобных цифровых решений. Сегодня мы запускаем решение, которое упростит и повысит эффективность подбора персонала для наших клиентов. Для компаний, которые приобретут «МегаФон Рекрутика» до конца года, мы предложим специальные льготные условия», – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» Наталья Талдыкина.
«Российскому рынку требовалось простое и универсальное решение, позволяющее быстро выстроить процессы подбора персонала любого уровня. Объединив накопленный опыт в разработке кастомизированных HR-tech решений, которые создавались под потребности крупного бизнеса, с огромной экспертизой компании «МегаФон», мы получили современный комплексный продукт с перспективами стать массовым. Главное преимущество продукта - возможность быстрого запуска, как среди средних, так и крупных компаний, значительный рост скорости, а главное, качества подбора в компании за короткий промежуток времени», - прокомментировал генеральный директор компании Skillaz Андрей Крылов.
Узнать подробнее об услуге можно здесь.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиента
21.11.2018 11:02
2243 0
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
10.12.2018 15:25
584 0
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетов
10.12.2018 10:21
1009 0
Телеком
10.12.2018 15:25
Телеком 10.12.2018 15:25
584 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.12.2018 10:21
Телеком 10.12.2018 10:21
1009 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.12.2018 10:38
Телеком 06.12.2018 10:38
1551 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.11.2018 10:10
Телеком 30.11.2018 10:10
6266 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.11.2018 15:13
Телеком 28.11.2018 15:13
2430 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.11.2018 11:01
Телеком 27.11.2018 11:01
1602 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.11.2018 08:48
Телеком 27.11.2018 08:48
900 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.11.2018 12:51
Телеком 23.11.2018 12:51
3707 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.11.2018 11:10
Телеком 22.11.2018 11:10
1594 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
21.11.2018 11:02
Телеком 21.11.2018 11:02
2243 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.11.2018 09:41
Телеком 15.11.2018 09:41
6079 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.11.2018 16:42
Телеком 14.11.2018 16:42
1265 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
12.11.2018 11:42
Телеком 12.11.2018 11:42
2264 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.11.2018 10:48
Телеком 07.11.2018 10:48
4536 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.11.2018 10:57
Телеком 02.11.2018 10:57
5273 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 