Новое решение «МегаФона» повысит эффективность подбора персонала





Компания «МегаФон» представляет рынку новое решение для HR – «МегаФон Рекрутика». Современная облачная платформа позволит клиентам «МегаФона» повысить эффективность подбора персонала, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Технологическим партнером выступает компания Skillaz.

«МегаФон Рекрутика» представляет собой виртуальную платформу для управления полным циклом подбора персонала. Решение способно в разы повысить скорость и эффективность всех HR-процессов – от подбора и взаимодействия с кандидатами до отслеживания статистики в режиме реального времени.

Платформа позволяет автоматически собирать и обрабатывать отклики на вакансии, что расширяет воронку подбора и экономит время HR-специалиста. «МегаФон Рекрутика» облегчит коммуникацию с кандидатами: с ними можно будет взаимодействовать в единой витрине, отслеживать их статус и гибко настраивать сценарии онлайн-оценки, включая удаленное тестирование и видеоинтервью кандидатов.

HR-платформа «МегаФон Рекрутика» будет актуальна для компаний среднего и крупного бизнеса со штатом сотрудников от 100 человек: с её помощью можно будет быстро нанимать сотрудников на различные позиции или подбирать специалистов узкого профиля.

Доступ к платформе также включает наличие мобильного приложения для оперативного ведения статусов и этапов согласования кандидатов. Решение может быть дополнено услугой «Цифровой Подбор» (запущенной «МегаФоном» в июле 2018 года) и «МегаФон Таргет», которые помогут повысить качество и точность подбора новых сотрудников.

«Сегодня мы наблюдаем трансформацию кадровой системы, когда для управления новыми моделями работы компаниям нужны современные организационные и технологические изменения по автоматизации всех процессов. По данным компании Deloitte, в ближайшие годы рынок HR-tech будет расти двузначными темпами, и в 2017 году 67% российских компаний уже частично автоматизировали работу функции по управлению персоналом. Другой глобальный тренд в HR – это вывод HR-функции в ОЦО или на аутсорсинг. Анализируя международные тренды и запросы российского бизнеса, «МегаФон» как надежный поставщик инновационных решений предлагает коробочное решение по автоматизации подбора персонала. Воспользовавшись платформой «МегаФон Рекрутика», наши клиенты могут сократить трудозатраты на подбор в среднем на 15-30%», – отметила директор ОЦО «Пикта», главный бухгалтер компании «МегаФон» Любовь Стрелкина.

«Решение «МегаФон Рекрутика» – это следующий шаг развития направления HR-tech решений от «МегаФона». Запустив в середине года услугу «Цифровой подбор линейного персонала», мы увидели большой спрос со стороны рынка и востребованность у наших корпоративных клиентов подобных цифровых решений. Сегодня мы запускаем решение, которое упростит и повысит эффективность подбора персонала для наших клиентов. Для компаний, которые приобретут «МегаФон Рекрутика» до конца года, мы предложим специальные льготные условия», – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» Наталья Талдыкина.

«Российскому рынку требовалось простое и универсальное решение, позволяющее быстро выстроить процессы подбора персонала любого уровня. Объединив накопленный опыт в разработке кастомизированных HR-tech решений, которые создавались под потребности крупного бизнеса, с огромной экспертизой компании «МегаФон», мы получили современный комплексный продукт с перспективами стать массовым. Главное преимущество продукта - возможность быстрого запуска, как среди средних, так и крупных компаний, значительный рост скорости, а главное, качества подбора в компании за короткий промежуток времени», - прокомментировал генеральный директор компании Skillaz Андрей Крылов.

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