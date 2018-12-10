Волгоградец Даниил Кузьмин сфотографировался с президентом России

Общество 07.12.2018 12:05
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07.12.2018 12:05
Проект Даниила Кузьмина победил в номинации «Уверенные в будущем» в возрастной категории от 14 до 17 лет. Суть проекта в развитии военно-патриотического музея имени А.Л. Лоенко, основанного на базе волгоградского филиала МФЮА юнармейского военно-патриотического поискового отряда «Курган», курсантом которого является Даниил.
Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель «Кургана» Алексей Медведев, из 15 тысяч заявок победили только 36 и одним из победителей стал Даниил Кузьмин - курсант юнармейского военно-патриотического поискового отряда «Курган».
В составе волгоградской делегации Российского движения школьников ребята приняли участие в международном форуме добровольцев в Москве, где их наградили почетные гости: Оксана Федорова, Шаварш Карапетян, Александр Джеус, Сергей Рязанский. А в международный День Добровольца на ЦСКА-арене победителей конкурса и добровольцев поздравил президент России Владимир Путин, с которым Даниилу Кузьмину удалось сделать селфи.
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