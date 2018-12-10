Пропавшего в Волгограде 12-летнего мальчика нашли в Макдональдсе

Происшествия 06.12.2018 16:41
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06.12.2018 16:41
Живым и здоровым найден 12-летний мальчик, информацию о розыске которого распространили ранее правоохранители. Как сообщает ИА «Высота 102», ребенка обнаружили в ресторане быстрого питания «Макдональдс» в одном из торгово-развлекательных центров Волгограда. По предварительным данным, как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, противоправных действий в отношении ребенка не совершено. Устанавливается, где находился школьник с момента самовольного ухода и выясняются причины такого поступка.
Несовершеннолетнего искали трое суток. С заявлением в отделение полиции Тракторозаводского района о том, что в минувший понедельник их сын пропал, вчера обратились родители. После поступления обращения личный состав районной полиции был поднят по тревоге, сформированы поисковые группы, обследована прилегающая территория, опрошены соседи и родственники.
Родители рассказали полицейским, что 3 декабря их сын после школы пришел на работу к своей бабушке в поликлинику. Оставил рюкзак и пошел прогуляться. После смены женщина не нашла своего внука, хотя тот обещал «гулять рядом».
Известно, что на учете в комиссии по делам несовершеннолетних мальчик не состоит, но ранее уже уходил один раз из дома. Семья ребенка характеризуется как благополучная.
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