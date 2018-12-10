Экономика

Предприятия Группы «Газпром» в Волгоградской области объединили усилия в решении важных для региона задач

Экономика 06.12.2018 16:58
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06.12.2018 16:58


Соглашение о сотрудничестве предприятий и партнеров Группы «Газпром» под общим названием «Газпром в Волгоградской области» было подписано накануне в торжественной обстановке руководителями семнадцати предприятий-участников в Волгограде.
Инициатором подписания этого важного документа стало ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Как отметил генеральный директор Общества Юрий Марамыгин, целью Соглашения стало укрепление сотрудничества между компаниями группы «Газпром» и формирование постоянной диалоговой площадки для решения важнейших, и не только производственных, вопросов.
Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева  высоко оценила социальную ответственность компании, особо отметив, что соглашение пойдет на пользу региону: «Жизнь идет, появляются новые задачи, и компания реагирует на это. Вы первые поддержали юнармейское движение, сейчас региону важно тесное взаимодействие компании со школами, учебными заведениями, профориентационная работа». 
Задача, стоящая перед новым объединением: реализация предложений по внедрению научно-технических достижений, мероприятия по охране окружающей среды, взаимодействие и сотрудничество для реализации производственных, социальных и информационных проектов Группы «Газпром», направленных на социально-экономическое развитие региона.

Основными участниками Соглашения стали компании Группы «Газпром», осуществляющие свою деятельность на территории Волгоградского региона: ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград», ООО «Газпром газораспределение Волгоград», ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», Филиал Волгоградское управление ООО «Газпром газнадзор», Филиал «Газпромбанк» (АО) «Южный», Филиал «Нижегородский» АО «Центрэнергогаз», Волгоградское территориальное управление ООО «Газпром центрремонт», Волгоградский филиал АО «СОГАЗ», Филиал ПАО «Газпром» «Южное межрегиональное управление охраны», ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград», АО «ТЕКСКОР» (бывшее АО «Газпром химволокно»), Обособленное подразделение по Волгоградской области ООО «Газэнергосеть розница», Обособленное подразделение в г. Волгоград ООО «Газэнергосеть Поволжье», Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо», Волгоградское управление подземного хранения газа ООО «Газпром ПХГ» и ООО «Газпром питание» Волгоградское управление по организации общественного питания.
«В «Газпроме» впервые уделили внимание такой форме сотрудничества в 2007 году. Сегодня вы стали пятым по счету объединением, что означает вашу готовность договариваться — уметь слушать и слышать друг друга. Крепко жму руку каждому из вас», — сказал заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов. 

На фото (слева направо): заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Василий Толстопятов, Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин и  заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов.
«Между компаниями ПАО «Газпром» давно существует сотрудничество и взаимодействие по наиболее важным вопросам. Подписание Соглашения – это еще один шаг для укрепления и развития этого сотрудничества. Наша общая задача – сделать Волгоградскую область привлекательной для жизни, успешной в экономической и социальной сферах, сохранить лидерские позиции ПАО «Газпром»», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин.

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