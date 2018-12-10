УФАС Волгоградской области рассекретит «самодеятельность» коммунальщиков

Общество 07.12.2018 10:01
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07.12.2018 10:01
Жители нескольких домов обратились с письмом к главе Краснослободска Владимиру Суркову с просьбой разобраться и принять неотложные меры в рамках контроля за подотчетной организацией - МУП «Тепловые сети г.п.г. Краснослободск», которое возглавляет Михаил Селюнин. Ни одной платежки за коммунальные услуги люди в установленные сроки не получают. Причем ситуация, как сообщили ИА «Высота 102» граждане, длится с мая 2017 года и никаких действенных мер реагирования не принимается.
Между тем, согласно требованиям действующего законодательства, платежные документы должны быть предоставлены потребителю до первого числа месяца, следующего за отчетным. Но и в настоящее время, на дату 3 декабря, ни одного платежного документа во всем городе за ноябрь выставлено не было. Как утверждают жители домов в письме на имя главы Суркова, «бездействие в данной ситуации опять приведет к тому, что ПРИБЫЛЬНОЕ предприятие в очередной раз покажет УБЫТКИ».
«Все дело в том, - говорят краснослободцы, - что мы ОБЯЗАНЫ оплатить коммунальные платежи до 10 числа месяца, следующего за текущим. Никто не хочет получать пени за несвоевременную оплату. Позднее получение платежки равно поздней оплате, поэтому платежи, поступившие не вовремя, могут не быть отражены в квитанции на следующий месяц, что приводит к появлению платежек с долгами, а для получателей субсидий такое недопустимо. Позднее получение оплаты за тепло равно задержке оплаты за газ, что приводит к начислению ПЕНИ, которая может достигать огромных величин».
Между тем, по данным инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, сотрудники которой провели внеплановую документарную проверку МУП «Тепловые сети г.п.г. Краснослободск», предприятие действительно до сих пор не разместило в ГИС ЖКХ платежные документы за октябрь 2018 года по нескольким домам в городе. Кроме того, в платежных документах отсутствовала информация о тарифе на тепловую энергию, объеме тепловой энергии, предоставленных потребителю за расчетный период. Хотя в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в платежном документе, в том числе, обязательно должен указываться размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в жилом (нежилом) помещении, объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных за расчетный период на общедомовые нужды.
По итогам проверки по фактам выявленных нарушений в адрес МУП «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск» выдано предписание об устранении выявленных нарушений и соблюдении обязательных требований. Кроме того, - говорится в акте проверки, - «в действиях МУП усматриваются признаки административного правонарушения, в частности, нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации».
По данному факту в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, а УФАС по Волгоградской области проводит проверку соблюдения требований действующего законодательства по данной «самодеятельности».
В своем обращении к главе жители Краснослободска просят также сообщить им, какие меры приняты в отношении руководителя МУП «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск» Михаила Селюнина «за противозаконное заключение крупной сделки по газоснабжению в размерах, превышающей даже годовой оборот данного предприятия без согласования с собственником и без отражения этой операции в плане финансово-хозяйственной деятельности».
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», до появления на предприятии господина Селюнина прибыль на 1 января 2017 года составляла более 2,7 млн рублей. А под его началом МУП становится УБЫТОЧНЫМ.
Редакция следит за развитием событий.
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