Главу поселения в Волгоградской области оштрафовали за неоформленные отношения с работником





Глава Луковского сельского поселения Нехаевского района привлечен к административной ответственности в виде штрафа за уклонение от оформления трудового договора с 47-летней сотрудницей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, привлечение главы поселения к административной ответственности было инициировано прокуратурой Нехаевского района.

Установлено, что глава сельского поселения принял на работу в качестве специалиста местной администрации 47-летнюю жительницу ст.Луковской. В нарушение требований трудового законодательства он более девяти месяцев уклонялся от оформления с работником трудового договора в письменной форме. Прокурором района было возбуждено производство по делу об административном правонарушении с последующим назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. В законную силу постановление пока не вступило и может быть обжаловано.



