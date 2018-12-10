Волгоградский самбист привез «серебро» из Ростова перед финалом в Москве

Спорт 06.12.2018 14:54
4115 1
06.12.2018 14:54
Пятнадцатилетний самбист, кандидат в мастера спорта из Калача-на-Дону Волгоградской области Максим Крахмалев, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, блестяще провел все свои схватки, вплоть до решающей, на всероссийском турнире в Ростове. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской спортивной федерации самбо, единственную осечку воспитанник тренера Алексея Рабоша допустил в упорном противостоянии, уступив спортсмену из Майкопа Дамиру Тлецери.
Тем не менее серебряная медаль позволит выступить ему в финале первенства России по самбо, которое состоится в Москве.
Всего же заявки на состязания подали более 200 человек из Волгограда, Астрахани, Саратова, Краснодара, Саратова, Ставрополя, Казани, Ростова-на-Дону и Крыма. Спортивную честь нашего региона на ростовском турнире помимо Крахмалёва защищали еще восемь борцов. Но лишь одному Максиму удалось добраться до подиума.
Реклама
Популярное по теме
02.12.2018 17:29
25966 9
29.11.2018 09:39
12216 24
24.11.2018 16:23
7036 0
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"10.12.2018 10:01
Футболисты волгоградского «Ротора» объявили войну калориям10.12.2018 09:46
Волгоградский «Ротор» потратит 2 миллиона рублей на тренировку в горах03.12.2018 11:29
«Кто виноват? Что делать?»: волгоградцы думают, как спасти "Ротор"02.12.2018 17:29
Волгоградский спортсмен завоевал в Японии серебро02.12.2018 16:49
Гендиректор волгоградского «Ротора» отказался от покупки нового авто02.12.2018 13:04
Волгоградскому «Ротору» за «заслуги» покупают новый автомобиль29.11.2018 09:39
Волгоградцы хотят видеть Олега Веретенникова на посту главного тренера «Ротора»28.11.2018 14:08
На «Волгоград Арене» появится еще один музей26.11.2018 15:41
Под чиновниками облкомспорта Волгоградской области зашатались кресла из-за провала «Ротора»26.11.2018 12:38
Матч волгоградского «Ротора» снова побил все рекорды посещаемости24.11.2018 18:19
Тренера «Ротора» отправили в отставку после проигрыша «Шиннику» в Волгограде24.11.2018 16:23
Волгоградский "Ротор" проиграл в финальном матче года24.11.2018 15:51
Болельщиков на матч волгоградского «Ротора» и ярославского «Шинника» заманивают дешевыми билетами23.11.2018 13:50
Волгоградский "Ротор" продолжит сезон в новом составе22.11.2018 14:55
Реклама