Волгоградский самбист привез «серебро» из Ростова перед финалом в Москве

Пятнадцатилетний самбист, кандидат в мастера спорта из Калача-на-Дону Волгоградской области Максим Крахмалев, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, блестяще провел все свои схватки, вплоть до решающей, на всероссийском турнире в Ростове. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской спортивной федерации самбо, единственную осечку воспитанник тренера Алексея Рабоша допустил в упорном противостоянии, уступив спортсмену из Майкопа Дамиру Тлецери.

Тем не менее серебряная медаль позволит выступить ему в финале первенства России по самбо, которое состоится в Москве.

Всего же заявки на состязания подали более 200 человек из Волгограда, Астрахани, Саратова, Краснодара, Саратова, Ставрополя, Казани, Ростова-на-Дону и Крыма. Спортивную честь нашего региона на ростовском турнире помимо Крахмалёва защищали еще восемь борцов. Но лишь одному Максиму удалось добраться до подиума.



