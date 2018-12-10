Общество 06.12.2018 14:06
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06.12.2018 14:06
Подворья в Волгоградской области до сих пор не могут оправиться от последствий АЧС в регионе. Так, по данным всероссийской сельскохозяйственной переписи населения, в регионе поголовье свиней уменьшилось в два раза по сравнению с данными 2006 года и составило 323 тысячи особей. Такие цифры, сообщает ИА «Высота 102», прозвучали сегодня на брифинге в Волгоградстате, где подвели итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая прошла в 2016 году.
Как отметил заместитель руководителя Волгоградстата Владимир Сурин, это мероприятие прошло в регионе на должном уровне. Если в целом по России насчитывалось около 1 миллиона отказов от общения с переписчиками, то в Волгоградской области фиксировались лишь единичные случаи, которые не повлияли на статистическую картину. К слову, во время последней сельскохозяйственной переписи, помимо традиционных обходов подворий, использовались и современные технологии. Так, 25 тысяч анкет были заполнены по интернету.
Интересные факты всероссийской сельскохозяйственной переписи.
На 1 июля 2016 года в Волгоградской области насчитывалось 1,1 тыс. сельскохозяйственных организаций, 3,7 тыс. фермерских хозяйств, 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Число сельхозпроизводителей в регионе по сравнению с 2006 годом снизилось. Сельскохозяйственных организаций в области стало меньше на 44% (в среднем в РФ – на 39%), фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – на 59% (в среднем по РФ – на 39%).
Волгоградская область по среднему размеру земельной площади одной сельскохозяйственной организации занимает 34 место в России и 3 место в ЮФО.
В регионе кроме традиционных семечковых плодов стали больше выращивать черешни, персиков, алычи, орехоплодных культур (в том числе фундук), рябины черноплодной, облепихи и винограда.
В сельскохозяйственных организациях увеличилось численность птицы (кур мясных пород и перепелок). В хозяйствах фермеров значительно больше стало крупного рогатого скота (в том числе коров), овец, птицы (кур мсо-яичных пород, гусей, индеек, перепелок), лошадей, верблюдов и кроликов. На личных подворьях выросло поголовье овец, индеек, цесарок, перепелок, фазанов и страусов. Население также занимается разведением лисиц, норок, нутрий и ондатр.
Среднестатистический фермер – это мужчина старше 30 лет, имеет высшее или среднее специальное сельскохозяйственное образование, стаж работы в данной отрасли – от 10 до 30 лет.
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