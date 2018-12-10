В Волгограде третьи сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика

В отделение полиции Тракторозаводского района обратились родители 12-летнего ребенка с заявлением о пропаже сына. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, ребенок пропал в минувший понедельник.
Происшествия 06.12.2018 12:48
5425 13
06.12.2018 12:48
В отделение полиции Тракторозаводского района обратились родители 12-летнего ребенка с заявлением о пропаже сына. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, ребенок пропал в минувший понедельник.
В отделение полиции Тракторозаводского района обратились родители 12-летнего ребенка с заявлением о пропаже сына. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, ребенок пропал в минувший понедельник.
Мальчик после школы пришел на работу к своей бабушке в поликлинику. Оставил рюкзак и пошел на прогулку — кататься на льду. После смены женщина не нашла своего внука, хотя тот обещал «гулять рядом».
По данным регионального главка МВД, есть информация, что вчера ребенка видели в микрорайоне Спартановка. Известно, что на учете в комиссии по делам несовершеннолетних мальчик не состоит, но ранее уже уходил один раз из дома. Семья ребенка характеризуется как благополучная.
Следственные органы обращаются ко всем с просьбой помочь в розыске несовершеннолетнего.
Приметы: на вид 11-12 лет, рост около 155-160 см., худощавого телосложения, лоб средний, брови прямые средние, нос средний, губы тонкие, уши средние, волосы темно-русые.
В день исчезновения был одет: шапка черно-красного цвета, джинсы голубого цвета, куртка зимняя (без капюшона) темно-синего цвета, ботинки зимние черного цвета.
Если вы располагаете сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания разыскиваемого, сообщите эту информацию по телефонам: 8-937-545-56-23, 8-937-567-85-18 или «02».
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