Расследования

СК прокомментировал внезапную смерть школьника в торговом зале магазина в Волгограде

Расследования 06.12.2018 10:29
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06.12.2018 10:29


Следователи выяснят обстоятельства внезапной смерти 14-летнего подростка в торговом зале сетевого магазина в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня СУ СКР по региону официально прокомментировало происшествие с гибелью подростка, случившееся в среду вечером.
По данным следствия, в день трагедии 14-летний школьник гулял со своими приятелями. В какой-то момент несовершеннолетний почувствовал сильное недомогание, в связи с чем ребята привели его в ближайший магазин. В торговом зале школьник потерял сознание. Очевидцы сразу же вывали бригаду скорой медицинской помощи, однако проводимые медиками реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Мальчик скончался. Причиной его смерти, по данным СК, предположительно стало сильное отравление токсическим веществом. Каким именно, ведомство не сообщает. По предварительным данным, подросток мог отравиться газом для зажигалок.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Установлено, что погибший школьник воспитывался в благополучной многодетной семье, которая в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.  

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