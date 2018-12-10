Расследования 06.12.2018 10:29
13853 8
06.12.2018 10:29
Следователи выяснят обстоятельства внезапной смерти 14-летнего подростка в торговом зале сетевого магазина в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня СУ СКР по региону официально прокомментировало происшествие с гибелью подростка, случившееся в среду вечером.
По данным следствия, в день трагедии 14-летний школьник гулял со своими приятелями. В какой-то момент несовершеннолетний почувствовал сильное недомогание, в связи с чем ребята привели его в ближайший магазин. В торговом зале школьник потерял сознание. Очевидцы сразу же вывали бригаду скорой медицинской помощи, однако проводимые медиками реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Мальчик скончался. Причиной его смерти, по данным СК, предположительно стало сильное отравление токсическим веществом. Каким именно, ведомство не сообщает. По предварительным данным, подросток мог отравиться газом для зажигалок.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Установлено, что погибший школьник воспитывался в благополучной многодетной семье, которая в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.
Реклама
Популярное по теме
23.11.2018 14:38
12322 20
14.11.2018 15:50
13461 7
15.11.2018 14:38
12125 53
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)10.12.2018 12:29
Расследования 10.12.2018 12:29
4583 14 Обсудить
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов10.12.2018 11:30
Расследования 10.12.2018 11:30
2721 2 Обсудить
В Волгограде обвиняемому по делу о крушении катамарана разрешили выходить из дома07.12.2018 21:04
Расследования 07.12.2018 21:04
9417 0 Обсудить
В Волгограде огласили новый приговор лже-писателю по делу о хищении ветеранских наград07.12.2018 14:52
Расследования 07.12.2018 14:52
5083 8 Обсудить
В Волгограде риэлтора и «пьющих соседей» осудили за мошенничество07.12.2018 12:03
Расследования 07.12.2018 12:03
2294 4 Обсудить
В Волгоградской области мамашу приговорили за убийство трехлетнего сына к 8 годам колонии06.12.2018 17:01
Расследования 06.12.2018 17:01
2525 1 Обсудить
В Волгограде идет заседание суда по делу о взрыве газа в жилом доме (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)06.12.2018 15:36
Расследования 06.12.2018 15:36
7039 7 Обсудить
В Волжском вынесли приговор женщине за несообщение о подготовке терактов05.12.2018 16:55
Расследования 05.12.2018 16:55
5360 5 Обсудить
Волжанин получил 7 лет "строгача" за разбой и вымогательство05.12.2018 15:22
Расследования 05.12.2018 15:22
1469 0 Обсудить
Центральный суд Волгограда продлил арест на акции ВМК «Красный октябрь»04.12.2018 18:11
Расследования 04.12.2018 18:11
6514 1 Обсудить
Жителя Самары осудили в Волгограде за разбой при продаже автомобиля04.12.2018 15:40
Расследования 04.12.2018 15:40
2940 2 Обсудить
Под Волгоградом тракториста обвиняют в смертельном наезде на напарника04.12.2018 10:00
Расследования 04.12.2018 10:00
3192 2 Обсудить
Волгоградские экс-депутаты не вернутся в СИЗО03.12.2018 16:06
Расследования 03.12.2018 16:06
6393 9 Обсудить
В Волгограде осудили призывника за бегство от армии03.12.2018 09:59
Расследования 03.12.2018 09:59
2147 3 Обсудить
Волгоградского лже-писателя Юрия Сидорина перевезли из больницы в СИЗО30.11.2018 16:51
Расследования 30.11.2018 16:51
5211 6 Обсудить
Реклама