Происшествия 06.12.2018 09:48
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06.12.2018 09:48
83-летняя местная жительница стала жертвой мошенницы-"целительницы". Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, у пенсионерки пропали 300 тысяч рублей после "колдовского ритуала".
По словам пострадавшей, на улице к ней подошла неизвестная женщина и сообщила о том, что на семью навели порчу. Снять «магическое проклятье», как сказала мошенница, можно только с использованием материальных благ. Пожилая женщина отдала все свои скопленные сбережения, свернув их в пакет.
«Колдунья» пакет вернула, но категорически запретила открывать его - «иначе ритуал не сбудется». Через несколько дней пенсионерка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — 6 лет. Злоумышленница в розыске.
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