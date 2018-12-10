В Волжском вынесли приговор женщине за несообщение о подготовке терактов

Расследования 05.12.2018 16:55
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05.12.2018 16:55
К штрафу в 15000 рублей приговорена жительница Волжского за несообщение в правоохранительные органы сведений о готовящихся преступлениях террористической направленности. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском городском суде, осужденная не рассказала службам о своей знакомой, сотрудничавшей с запрещенной организацией «Исламское государство». По материалам следствия, подруга обвиняемой помогала финансированию террористов путем сбора денег.
С учетом тяжести преступления и наличия смягчающих обстоятельств, обвиняемая отделалась штрафом.
Расследование уголовного дела производилось органами УФСБ России по Волгоградской области.
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