Происшествия 05.12.2018 16:43
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05.12.2018 16:43
Сегодня ночью в Рязанской области на 245-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 36-летний житель Волгоградской области совершил ДТП с автомобилем «Киа Церато». По данным ГУ МВД по региону, сообщает ИА «Высота 102», в результате водитель автомобиля ВАЗ-2112 и четверо его пассажиров – мужчин 37-и, 36-и, 49-и и 40 лет доставлены в медицинское учреждение. Водитель второго автомобиля - 26-летний мужчина - не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. По предварительным данным, водитель был в состоянии сильного утомления, по факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Рязанской области.
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