В Волгограде подозреваемого в грабеже поймали в отделе полиции

Происшествия 05.12.2018 13:52
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05.12.2018 13:52
Стражи порядка в рекордные сроки, не выходя из отдела полиции раскрыли кражу бытовой техники из квартиры волгоградки. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, в отдел полиции Тракторозаводского района обратился 38-летний гражданин республики Азербайджан с заявлением о краже паспорта и денег. По его словам, у него украли документ, в обложке которого находились 30 тысяч рублей, заработанные им на сезонных работах. В это же время в полицию пришла и 35-летняя жительница микрорайона Спартановка, сообщившая, что ее ограбил квартирант. Мужчина не оплатил за проживание и скрылся, забрав с собой стиральную машинку и телевизор.
Оба посетителя столкнулись в отделе полиции и все сразу стало на свои места: женщина узнала в заявителе о краже паспорта своего квартиранта, похитившего имущество.
Мужчина сознался в содеянном. По его словам, у него не было денег, чтобы уехать домой. Он сдал в скупку похищенное имущество, там же оставил паспорт под залог, чтобы получить недостающую сумму на билет. Историю с кражей документа он придумал, чтобы не отдавать долги. Возбуждено уголовное дело.
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