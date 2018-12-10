Трое волгоградцев на поддельные двухтысячные купюры покупали еду





Трое жителей Волгограда задержаны по подозрению в сбыте поддельных денежных знаков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемые в торговых точках города Волгограда и Светлоярского района области, а также Астраханской области, приобретая недорогие продукты питания, расплачивались поддельными купюрами номиналом две тысячи рублей. Одна из работников торгового павильона запомнила фрагмент государственного номера автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, и в ходе оперативной работы полицейские установили их личности. Иномарка, в которой находились трое мужчин, была задержана накануне во взаимодействии с инспекторами ДПС в Светлоярском районе.

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили 75 поддельных двухтысячных купюр, а также денежные средства, которые подозреваемые получали в качестве сдачи за покупки. Установлено 16 фактов сбыта поддельных купюр.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Задержанные находятся под стражей. Операцию по задержанию разрабатывали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Волгограду и Управления МВД России по Астраханской области.



