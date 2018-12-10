Почти 24 тысячи волгоградцев выбрали имя аэропорту





Итоги конкурса по присвоению имен аэропортам страны подвели накануне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт конкурса «Великие имена России», сенсаций и неожиданностей в финальном голосовании не произошло и Алексей Маресьев стал победителем конкурса, набрав 23 965 голосов, что составило 38%. За Георгия Жукова проголосовали 19485 волгоградцев (31%), а за Василия Чуйкова – 18601 человек (29%). Всего в голосовании приняли участие 62051 граждан.

Подведение итогов конкурса не означает, что уже сегодня аэропорты получат имена выдающихся соотечественников. Так, в некоторых городах, таких как Архангельск, Нижневартовск, Санкт-Петербург пройдут вторые туры. Решения по аэропортам Москвы и Пензы будут приняты в ближайшие дни.

Напомним, ход и результаты голосования вызвали недовольство у волгоградцев, которые выражали сомнения в честности и прозрачности этой процедуры. В частности, волгоградцы недоумевали, почему при увеличении количества проголосовавших результаты у трех претендентов в процентном отношении не менялись больше недели. После критических выступлений, впрочем, голосование за Алексея Маресьева только активизировалось и он в итоге получил еще больше голосов.

Итоги голосования, как сообщает ИА "Высота 102", были озвучены накануне в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".