Почти 24 тысячи волгоградцев выбрали имя аэропорту

Общество 05.12.2018 08:43
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05.12.2018 08:43
Итоги конкурса по присвоению имен аэропортам страны подвели накануне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт конкурса «Великие имена России», сенсаций и неожиданностей в финальном голосовании не произошло и Алексей Маресьев стал победителем конкурса, набрав 23 965 голосов, что составило 38%. За Георгия Жукова проголосовали 19485 волгоградцев (31%), а за Василия Чуйкова – 18601 человек (29%). Всего в голосовании приняли участие 62051 граждан.
Подведение итогов конкурса не означает, что уже сегодня аэропорты получат имена выдающихся соотечественников. Так, в некоторых городах, таких как Архангельск, Нижневартовск, Санкт-Петербург пройдут вторые туры. Решения по аэропортам Москвы и Пензы будут приняты в ближайшие дни.
Напомним, ход и результаты голосования вызвали недовольство у волгоградцев, которые выражали сомнения в честности и прозрачности этой процедуры. В частности, волгоградцы недоумевали, почему при увеличении количества проголосовавших результаты у трех претендентов в процентном отношении не менялись больше недели. После критических выступлений, впрочем, голосование за Алексея Маресьева только активизировалось и он в итоге получил еще больше голосов.
Итоги голосования, как сообщает ИА "Высота 102", были озвучены накануне в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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