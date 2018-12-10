Центральный суд Волгограда продлил арест на акции ВМК «Красный октябрь»





Сегодня Центральный районный суд продлил арест на акции Волгоградского металлургического комбината «Красный октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Также суд наложил дополнительные ограничения на активы предприятия. Обеспечительные меры приняты в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного отчуждения имущества «Красного октября».

Напомним, решением арбитражного суда Волгоградской области от 8 ноября 2018 года ВМК «Красный октябрь» был признан банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство на 6 месяцев. Владельцу ВМК "Красный Октябрь" Дмитрию Герасименко предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. В настоящее время беглый собственник предприятия-банкрота скрывается от российского правосудия на Кипре.



