Политика 04.12.2018 18:09
7002 29
04.12.2018 18:09
Важное событие в политической жизни Волгоградской области случилось сегодня. Губернатор Андрей Бочаров собрал всех представителей власти, а также актив общественных движений под крышей обновленного здания ГДЮЦ, чтобы поговорить о важном. Судя по лицам участников мероприятия, для них каждая встреча с губернатором – настоящий праздник. Об атмосфере, царившей сегодня днем в детско-юношеском центре, - фоторепортаж «Высоты 102».
В вестибюле и зале ГДЮЦа за полчаса до начала мероприятия было шумно и даже весело.
В качестве аперитива перед докладом главы области - в фойе участников встречи ждал легкий фуршет.
Лидер Сталинградского обкома КПРФ, экс-депутат Волгоградской облдумы - выглядит одинокой в окружении бывших коллег. Или просто задумалась о судьбе обкома.
Члены фракции "Единая Россия" в регпарламенте могли обсудить, к примеру, проект бюджета области на 2019 год. Судя по фото, поправки вносятся небольшие.
А между тем, новый 2019 год - станет выборным. Полномочия нынешнего созыва облдумы истекут в сентябре.
Силовой блок Волгоградской области посадили ближе к сцене.
Выступление главы региона продлилось пару часов.
Губернатор подвел итоги работы администрации области за четыре года и обозначил приоритеты на ближайшие шесть лет.
Реклама
Популярное по теме
17.11.2018 10:38
8246 0
18.11.2018 13:34
6959 0
05.12.2018 12:24
8079 39
Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»08.12.2018 18:27
На съезде «Единой России» решили промониторить качество лечения онкобольных в регионах08.12.2018 16:15
В Волгоградской области мусорная реформа пройдет под контролем «Единой России»08.12.2018 15:09
Уровень доверия жителей Волгоградской области к партии власти померяют «линейкой»07.12.2018 18:06
Делегаты съезда «Единой России» от Волгоградской области начинают работу в Москве07.12.2018 10:48
Волгоградские единороссы узнают о моральном кодексе на съезде партии06.12.2018 12:39
В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджета05.12.2018 12:24
Политический бомонд Волгоградской области явился на доклад губернатора04.12.2018 12:11
Мэрия Волжского сокращает чиновников26.11.2018 17:54
Избранный от "ЕР" депутат Волгоградской гордумы оправдался за свой "побег" к ЛДПР21.11.2018 10:39
В Волгоградской гордуме коммунисты не могут сообразить на троих20.11.2018 12:40
Очередная большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре19.11.2018 14:19
Лидера волгоградских коммунистов обвинили в предательстве18.11.2018 13:34
Волгоградские коммунисты выбрали лидера17.11.2018 23:23
Волгоградские коммунисты – перед выбором "нового-старого" лидера17.11.2018 10:38
Реклама