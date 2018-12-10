Политика

Волгоградская элита одухотворилась на встрече с губернатором (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Политика 04.12.2018 18:09
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04.12.2018 18:09




Важное событие в политической жизни Волгоградской области случилось сегодня. Губернатор Андрей Бочаров собрал всех представителей власти, а также актив общественных движений под крышей обновленного здания ГДЮЦ, чтобы поговорить о важном.  Судя по лицам участников мероприятия, для них каждая встреча с губернатором – настоящий праздник. Об атмосфере, царившей сегодня днем в детско-юношеском центре, - фоторепортаж «Высоты 102».
В вестибюле и зале ГДЮЦа за полчаса до начала мероприятия было шумно и даже весело. 









В качестве аперитива перед докладом главы области - в фойе участников встречи ждал легкий фуршет.



Лидер Сталинградского обкома КПРФ, экс-депутат Волгоградской облдумы - выглядит одинокой в окружении бывших коллег. Или просто задумалась о судьбе обкома.




Члены фракции "Единая Россия" в регпарламенте могли обсудить, к примеру, проект бюджета области на 2019 год. Судя по фото, поправки вносятся небольшие.



А между тем, новый 2019 год - станет выборным. Полномочия нынешнего созыва облдумы истекут в сентябре.



Силовой блок Волгоградской области посадили ближе к сцене.



Выступление главы региона продлилось пару часов.


Губернатор подвел итоги работы администрации области за четыре года и обозначил приоритеты на ближайшие шесть лет.

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