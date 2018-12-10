Житель Волгоградской области лишился иномарки из-за автокредита

Происшествия 04.12.2018 18:05
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04.12.2018 18:05
За долги судебные приставы забрали автомобиль «Фольксваген Поло» у жителя Светлоярского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в Управлении ФССП России по региону, автомобиль мужчина взял в кредит и не смог его выплатить.
Найти по месту жительства ни должника, ни транспорт сразу не удалось. Как выяснили приставы, мужчина бывает дома только после работы. Вечером у него и изъяли автомобиль, находящийся в залоге.
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