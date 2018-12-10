Жителя Самары осудили в Волгограде за разбой при продаже автомобиля

Расследования 04.12.2018 15:40
2940 2
04.12.2018 15:40
Сегодня к 7,5 годам колонии строгого режима приговорен 34-летний житель Самары Ильсур Самигуллин за разбойное нападение на покупателя автомобиля на сделке по продаже транспортного средства. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение вынес Дзержинский районный суд Волгограда.
Следствием и судом установлено, что Самигуллин назначил на 25 января текущего года у одного из домов по ул. Космонавтов встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля. Объявление о продаже было размещено в Интернете. Понимая, что у покупателя при себе будет крупная сумма денег, Самигуллин совместно со своим знакомым решили совершить разбойное нападение.
После осмотра автомобиля и передачи денег в сумме 465 тысяч рублей они брызнули в лицо покупателя перцовым спреем и скрылись на проданном автомобиле с места происшествия. Уголовное дело расследовалось ОП-1 УМВД России по г.Волгограду.
Вину в содеянном Самигуллин не признал. Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
Реклама
Популярное по теме
23.11.2018 14:38
12322 20
14.11.2018 15:50
13462 7
15.11.2018 14:38
12125 53
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)10.12.2018 12:29
Расследования 10.12.2018 12:29
4592 14 Обсудить
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов10.12.2018 11:30
Расследования 10.12.2018 11:30
2724 2 Обсудить
В Волгограде обвиняемому по делу о крушении катамарана разрешили выходить из дома07.12.2018 21:04
Расследования 07.12.2018 21:04
9417 0 Обсудить
В Волгограде огласили новый приговор лже-писателю по делу о хищении ветеранских наград07.12.2018 14:52
Расследования 07.12.2018 14:52
5083 8 Обсудить
В Волгограде риэлтора и «пьющих соседей» осудили за мошенничество07.12.2018 12:03
Расследования 07.12.2018 12:03
2294 4 Обсудить
В Волгоградской области мамашу приговорили за убийство трехлетнего сына к 8 годам колонии06.12.2018 17:01
Расследования 06.12.2018 17:01
2525 1 Обсудить
В Волгограде идет заседание суда по делу о взрыве газа в жилом доме (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)06.12.2018 15:36
Расследования 06.12.2018 15:36
7039 7 Обсудить
СК прокомментировал внезапную смерть школьника в торговом зале магазина в Волгограде06.12.2018 10:29
Расследования 06.12.2018 10:29
13855 8 Обсудить
В Волжском вынесли приговор женщине за несообщение о подготовке терактов05.12.2018 16:55
Расследования 05.12.2018 16:55
5361 5 Обсудить
Волжанин получил 7 лет "строгача" за разбой и вымогательство05.12.2018 15:22
Расследования 05.12.2018 15:22
1471 0 Обсудить
Центральный суд Волгограда продлил арест на акции ВМК «Красный октябрь»04.12.2018 18:11
Расследования 04.12.2018 18:11
6514 1 Обсудить
Под Волгоградом тракториста обвиняют в смертельном наезде на напарника04.12.2018 10:00
Расследования 04.12.2018 10:00
3192 2 Обсудить
Волгоградские экс-депутаты не вернутся в СИЗО03.12.2018 16:06
Расследования 03.12.2018 16:06
6393 9 Обсудить
В Волгограде осудили призывника за бегство от армии03.12.2018 09:59
Расследования 03.12.2018 09:59
2148 3 Обсудить
Волгоградского лже-писателя Юрия Сидорина перевезли из больницы в СИЗО30.11.2018 16:51
Расследования 30.11.2018 16:51
5211 6 Обсудить
Реклама