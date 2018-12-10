В Волгоградской области железнодорожные воры едва не пустили под откос поезд





Сотрудниками Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте на ст. Котлубань были задержаны двое граждан, совершивших кражу имущества, принадлежащего Волгодонской дистанции пути Приволжской железной дороги. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ранее судимые местные жители демонтировали трубу пневмообдувки, предназначенную для перевода железнодорожных стрелок, разделили ее на шесть частей и перенесли похищенное в дом одного из подозреваемых. Здесь оно и было обнаружено. Задержанные причинили ущерб железной дороге почти на 3 тысячи рублей. Но самое главное, что нарушение в работе пневмообдувки могло привести к крушению состава. В отношении похитителей следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.



