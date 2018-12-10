В Волжском ночью зачистили дороги от припаркованных автомобилей





Машины мешали работе снегоуборочной технике. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, накануне рейд с привлечением эвакуаторов провели на проспектах Ленина и Дружбы, а также на улицах Карбышева, Энгельса, 87-ой Гвардейской Дивизии и других. Чаще всего водители оставляют под запрещающим знаком коммерческий и грузовой транспорт. Нарушителей привлекают к административной ответственности согласно КоАП РФ, а транспорт эвакуируют.

Минувшей ночью грузовой транспорт эвакуировали с проспекта Дружбы, а с улицы 87-ой Гвардейской Дивизии – легковой. На проспекте Ленина водители, заметившие из окон своих домов эвакуаторы, отогнали автомобили с дороги, однако всё равно не смогли избежать штрафов от ГИБДД.

Как рассказал директор МБУ «Комбинат благоустройства» Павел Целковский, такие совместные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе: "В условиях зимы важно обеспечивать своевременную и беспрепятственную работу снегоуборочной техники на улицах города. Брошенные под запрещающими знаками вдоль дорог автомобили мешают нормальной работе коммунальных служб".