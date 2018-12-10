Расследования 04.12.2018 10:00
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04.12.2018 10:00
Механизатор совхоза в Городищенском районе обвиняется в неосторожном причинении смерти своему напарнику. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в сентябре текущего года 48-летний механизатор, управляя трактором, не подав звукового сигнала и не убедившись в безопасности маневра начал движение задних ходом, совершив наезд на своего напарника, стоявшего позади трактора. В результате мужчина скончался на месте происшествия от тупой травмы груди и живота, переломов ребер груди и таза, разрыва печени, а также травматического шока. Установлено, что у обвиняемого удостоверение тракториста-машиниста было просрочено, а ДТП он совершил в нерабочее время. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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