Общество

Территорию волгоградского ГДЮЦа перед приездом губернатора скребут до блеска

Общество 04.12.2018 09:53
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04.12.2018 09:53


Сегодня не менее десятка сотрудников МБУ «Волгоград Зеленхоз» вышли на улицу Краснознаменскую: они до основания очищают от наледи участок тротуара перед зданием городского детско-юношеского центра, сообщает ИА «Высота 102».  

Очищенный лед складируется на тележки и тут же грузится в стоящие машины. Территория посыпается солью, которая «помогает растворять» ледяную корку. Трудятся рабочие под присмотром сотрудников полиции. Прохожие с одобрением относятся к происходящему и высказывают пожелания властям наводить такой же лоск на всех тротуарах города. 
    
Сегодня в здании ГДЮЦ пройдет встреча губернатора Волгоградской области с активом политического бомонда региона и общественностью. Глава региона подведет итоги уходящего года и расскажет об основных задачах и приоритетах социально-экономического развития Волгоградской области в 2019 году.



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