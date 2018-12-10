Главное
Максим Владимирович в апреле этого года держал в руках заявки претендентов на роль регоператора в сфере обращения с ТКО

Чиновник администрации Волгоградской области выбрал «мусорного» регоператора и ушел туда работать

Главное 04.12.2018 13:01
13621 37
04.12.2018 13:01


Максим Борисов, бывший руководитель фонда капремонта Волгоградской области и бывший заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, теперь работает заместителем генерального директора ООО «Управление отходами – Волгоград», которое, как известно, является регоператором в сфере обращения с ТКО. Об этом сообщает ИА «Высота 102».
Познания бывшего чиновника в данной области, вероятно, пригодились руководству регоператора, ведь Максим Борисов в начале этого года плотно занимался данным вопросом. В частности, он входил в рабочую группу по вопросам обращения с ТКО на территории Волгоградской области, созданную в администрации региона. Кроме того, комитет ЖКХ и ТЭК, где он трудился в должности зама, занимался организацией конкурса по выбору регоператора и готовил конкурсную документацию. Ко всему прочему Максим Борисов входил в конкурсную комиссию, которая в конечном итоге объявила победителя – ООО «Управление отходами-Волгоград».
Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в ООО «Управление отходами-Волгоград» с просьбой пояснить, была ли заинтересованность бывшего заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Максима Борисова в победе ООО «Управление отходами-Волгоград» с учетом его последующего трудоустройства в данную компанию? И считают ли в компании регоператора прием на работу экс-чиновника, принимавшего участие в организации конкурса по выбору регоператора, на руководящую должность в компанию регоператора нарушением этических норм? 
Напомним, конкурс по выбору регоператора в сфере обращения с ТКО прошел не так гладко. Так, изначально на конкурс подали заявки два участника – ООО «Спецпроект» (входит в ГК «Чистый город») и ООО «Управление отходами-Волгоград». Однако после жалобы «Спецпроекта» на нарушения в заявке компании-конкурента конкурсная комиссия в итоге забраковала обоих претендентов. Впоследствии ФАС России приостанавливала процедуру выбора регионального оператора. В конечном итоге ООО «Управление отходами Волгоград» получило статус регоператора, оставшись единственным участником конкурса после того, как ООО «Спецпроект» отозвало свою заявку. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Обманутый "Первым каналом" депутат Госдумы Хинштейн пригрозил чиновникам Волгоградской области уголовным делом
16.11.2018 18:48
77561 10
Внук маршала Чуйкова – волгоградцам: Алексей Маресьев не имеет никакого отношения к Сталинграду
24.11.2018 17:41
38194 39
Обитатели рассыпающихся домов в Волгограде привыкают к кладбищу
11.11.2018 18:22
32575 21
Главное
09.12.2018 21:59
Главное 09.12.2018 21:59
7083 0 Обсудить

0
Далее
Главное
09.12.2018 15:57
Главное 09.12.2018 15:57
5980 0 Обсудить

0
Далее
Главное
07.12.2018 16:14
Главное 07.12.2018 16:14
3463 21 Обсудить

0
Далее
Главное
04.12.2018 16:25
Главное 04.12.2018 16:25
8397 29 Обсудить

0
Далее
Главное
27.11.2018 12:04
Главное 27.11.2018 12:04
13981 37 Обсудить

0
Далее
Главное
27.11.2018 09:08
Главное 27.11.2018 09:08
10881 28 Обсудить

0
Далее
Главное
24.11.2018 17:41
Главное 24.11.2018 17:41
38194 39 Обсудить

0
Далее
Главное
22.11.2018 18:38
Главное 22.11.2018 18:38
2343 0 Обсудить

0
Далее
Главное
22.11.2018 14:47
Главное 22.11.2018 14:47
6285 4 Обсудить

0
Далее
Главное
21.11.2018 13:37
Главное 21.11.2018 13:37
11613 70 Обсудить

0
Далее
Главное
21.11.2018 12:31
Главное 21.11.2018 12:31
1559 5 Обсудить

0
Далее
Главное
16.11.2018 18:48
Главное 16.11.2018 18:48
77561 10 Обсудить

0
Далее
Главное
16.11.2018 10:39
Главное 16.11.2018 10:39
8624 27 Обсудить

0
Далее
Главное
13.11.2018 13:35
Главное 13.11.2018 13:35
17637 38 Обсудить

0
Далее
Главное
13.11.2018 10:00
Главное 13.11.2018 10:00
6409 19 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 