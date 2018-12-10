



Сумму неосновательного обогащения в размере 647 тысяч рублей суд обязал выплатить предпринимателя за незаконное использование земельного участка в Иловлинском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, предприниматель самовольно занял муниципальный земельный участок площадью 8430 кв. м. в Иловлинском городском поселении. На данном участке он почти четыре года осуществлял деятельность по заготовке и продаже древесины. При этом арендная плата за использование земельного участка в бюджет Иловлинского городского поселения ответчиком не вносилась. Рассмотрев иск прокуратуры, суд обязал коммерсанта освободить самовольно занятый земельный участок и выплатить компенсацию в бюджет за его неправомерное использование. Решение суда в законную силу еще не вступило. По факту бездействия со стороны администрации Иловлинского городского поселения прокурором района внесено представление.



