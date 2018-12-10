На Центральной набережной Волгограда припарковалась военная техника

Общество 03.12.2018 15:39
5007 13
03.12.2018 15:39
Милитаристские черты обретает обновленный сквер возле парохода «Гаситель». Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на Центральную набережную Волгограда завезли несколько единиц военной техники – боевые машины доставили из разных регионов страны. Так, «украшением» парковой зоны станут гаубица и зенитная пушка - обе участвовали в Великой Отечественной войне. По-соседству с ними разместится комплекс «Град» на базе «ЗИЛ-131».
Первые экспонаты музея военной техники под открытым небом прибыли из военных частей Курганской, Свердловской и Владимирской областей. До 16 декабря в пойму реки Царица из Краснодарского края привезут боевую разведывательную машину БРМ 1К и танк-62, из Костромской области – БТР-60, из Владимирской области - зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4. Всего на обозрение публики представят семь единиц военной техники.
Установка военной техники является завершающим этапом реконструкции сквера возле памятника речникам волжского бассейна.
Реклама
Популярное по теме
25.11.2018 18:02
25118 14
13.11.2018 20:01
30341 11
01.12.2018 17:48
22411 0
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиков10.12.2018 17:25
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акций10.12.2018 16:07
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – Астрахань10.12.2018 15:05
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздников10.12.2018 14:48
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса10.12.2018 13:01
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонта10.12.2018 12:34
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпаться10.12.2018 12:06
Волгоградцам предложили выбрать название новому парку10.12.2018 11:51
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контроль10.12.2018 09:45
В Волжском вандалы громят новые остановки10.12.2018 08:39
В Волгоград к новому году завезли лесных красавиц09.12.2018 17:52
В Камышине Волгоградской области заливают катки шаговой доступности09.12.2018 17:11
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХ09.12.2018 14:31
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроков09.12.2018 13:05
Вспоминаем почетного гражданина Волгограда Владимира Атопова: "Город должен жить будущим, а не былыми заслугами"09.12.2018 11:04
Реклама