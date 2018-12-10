В Волгоградской области почти треть работающих получает меньше 15 тысяч рублей

Аналитика 03.12.2018 14:01
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03.12.2018 14:01
«Скромное» место в рейтинге регионов по уровню зарплат отвели аналитики Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА-Новости, Волгоградская область расположилась по этому показателю на 59-ом месте среди 85 субъектов РФ. Так, в регионе количество работающих, получающих зарплату выше 100 тысяч рублей, составило всего 1,06%. При этом число тех, чья зарплата ниже 15 тысяч рублей, гораздо выше – 28,7%. Чаще всего в Волгоградской области получают зарплату от 14 до 32 тысяч рублей.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий округи, а также Чукотка. Антилидеры рейтинга – Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея. Так, количество тех, кто получает зарплату выше 100 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком округе составило более 27%, а тех, чья зарплата ниже 15 тысяч – 1,5%. Зарплата от 45 до 107 тысяч рублей в этом регионе – обычное дело.
В Псковской области количество тех, кто получает зарплату до 100 тысяч рублей, составило 0,62%. Тех, кто зарабатывает менее 15 тысяч рублей – 37,1%.
Москве в рейтинге присвоено пятое место. Так, более 17% жителей столицы зарабатывают 100 тысяч рублей и выше. А вот тех, кто получает меньше 15 тысяч рублей, всего лишь 3,1%. Чаще всего в Москве зарабатывают от 33 до 80 тысяч рублей.
Несмотря ни на что, аналитики предрекают в 2019 году рост реальных зарплат. В 2018 году в этом процессе сыграли заметную роль рост МРОТ, а также увеличение зарплат бюджетников. Но и остальные сектора экономики показали заметный прирост средних зарплат, утверждается в исследовании.
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