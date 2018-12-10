От Сталинграда - до Великой Победы

Мнение: в Волгограде полинявшая медаль «За оборону Сталинграда» на здании Минобороны позорит город-герой

От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2018 14:47
8862 24
03.12.2018 14:47


Сегодня в День неизвестного солдата в редакцию ИА «Высота 102» с криком о помощи обратился ребенок Сталинграда. Владимиру Николаевичу Иванову 88 лет, он коренной житель города, автор книги воспоминаний «Мое сталинградское детство». Уже не первый год он пытается добиться приведения в порядок панно «Медаль «За оборону Сталинграда», расположенного на фасаде дома №1 по улице Рабоче-Крестьянской. Памятный знак на здании штаба 20-ой Мотострелковой дивизии установили в 2008 году в рамках празднования 65-ой годовщины окончания Сталинградской битвы. 

За 10 лет макет боевой награды изрядно обтрепался – под знойным солнцем, ветрами и осадками изображение практически стерлось, выцвели краски на пятиугольной колодке. «Это панно позорит наш город. Позволю себе напомнить о том, что Сталинград вместе с Ленинградом первыми получили статус городов-героев. Если честно, то не представляю себе подобную ситуацию в Санкт-Петербурге. У нас же в Волгограде любят громко с трибуны говорить о том, как важно не забывать подвиг советских солдат. Вот только слова, увы, расходятся с делом», - с обидой говорит Владимир Николаевич Иванов. Само здание бывшего штаба мотострелковой дивизии тоже давно просит ремонта. 

Последнее ответное письмо от чиновников пожилой волгоградец получил в сентябре 2017 года. Заместитель председателя областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики пояснил, что здание, на котором размещено панно, принадлежит министерству обороны России. Далее в письме указано, что в адрес военного прокурора Волгоградского гарнизона, а также замруководителя ФКУ «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны ранее направлялись обращения с просьбой привести в надлежащий вид фасад строения. Владимиру Николаевичу чиновник порекомендовал также обратиться в правоохранительные органы или в суд, если тот считает, что его законные права ущемлены.
Живой свидетель боев за Сталинград, действительно, чувствует себя оскорбленным, но в силу возраста развязывать судебную войну с министерством обороны России не готов. Тем не менее, он надеется, что символу победы в Сталинградской битве все-таки вернут прежний блеск и яркость – в городе-герое, который стоит на костях десятков тысяч солдат, по-другому быть просто не может. По крайней мере, Владимир Николаевич Иванов в это свято верит.
ИА "Высота 102" запросило комментарий в пресс-службе Южного военного округа. Какие планы у военного ведомства на это здание, как скоро размещенное на нем панно обновят - ответы на эти вопросы редакция в ближайшее время опубликует.
Справка. Медаль «За оборону Сталинграда» была учреждена Указом Верховного совета СССР 22 декабря 1942 года. Этой награды удостаивались все участники обороны города. Первым, кому вручили медаль, стал легендарный генерал Шумилов, командующий 64-ой Армией. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Выше только небо: внутренний мир «Родины - Матери» в Волгограде преображается
01.12.2018 10:22
5987 0
Реставрация «Родины-матери» в Волгограде: фотовзгляд изнутри и снаружи
29.11.2018 11:24
4502 1
В День неизвестного солдата в Волгограде почтили память безымянных воинов
03.12.2018 10:40
1983 4
От Сталинграда - до Великой Победы
08.12.2018 10:46
От Сталинграда - до Великой Победы 08.12.2018 10:46
3552 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.12.2018 10:40
От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2018 10:40
1983 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
01.12.2018 10:22
От Сталинграда - до Великой Победы 01.12.2018 10:22
5987 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
29.11.2018 11:24
От Сталинграда - до Великой Победы 29.11.2018 11:24
4502 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2018 17:30
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2018 17:30
6378 2 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2018 09:10
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2018 09:10
1771 3 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
13.11.2018 11:02
От Сталинграда - до Великой Победы 13.11.2018 11:02
3986 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.11.2018 10:46
От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2018 10:46
7631 8 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
31.10.2018 10:19
От Сталинграда - до Великой Победы 31.10.2018 10:19
7878 3 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.10.2018 14:37
От Сталинграда - до Великой Победы 03.10.2018 14:37
15032 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
28.09.2018 13:51
От Сталинграда - до Великой Победы 28.09.2018 13:51
6921 7 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
27.09.2018 17:48
От Сталинграда - до Великой Победы 27.09.2018 17:48
3564 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
21.09.2018 10:08
От Сталинграда - до Великой Победы 21.09.2018 10:08
4499 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
14.09.2018 14:51
От Сталинграда - до Великой Победы 14.09.2018 14:51
8969 8 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
23.08.2018 11:10
От Сталинграда - до Великой Победы 23.08.2018 11:10
18090 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 