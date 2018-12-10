Волгоградцам напомнили о последнем дне уплаты налогов без пени

Экономика 03.12.2018 12:56
2387 6
03.12.2018 12:56
Сегодня, 3 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2017 год. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, до 20.00 добропорядочные граждане могут оплатить налог на имущество, транспортный налог, земельный налог и прочие платежи без пени. Начиная с 4 декабря текущего года на образовавшуюся сумму задолженности уже будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Информация о наличии или отсутствии неоплаченных налогов размещена на сайте ФНС России в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц". Платежи можно внести на сайте ФНС с помощью сервисов "Заплати налоги" и "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", через сайт "Госуслуги", в банке или на почте.
Налоговые инспекции Волгоградской области с 30 ноября по 28 декабря текущего года работают в следующем режиме:
- ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 20:00;
- в субботу, воскресенье с 10:00 до 15:00.
Реклама
Популярное по теме
15.11.2018 11:57
13349 57
23.11.2018 12:30
7661 33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в год10.12.2018 13:33
ВТБ предоставил льготное финансирование ГК «Агат»08.12.2018 09:51
Сбербанк подвел предварительные итоги работы в 2018 году в Волгоградской области07.12.2018 16:48
ВТБ: в «черную пятницу» клиенты увеличили траты на 35%07.12.2018 12:17
Предприятия Группы «Газпром» в Волгоградской области объединили усилия в решении важных для региона задач06.12.2018 16:58
Волгоградскую облдуму просят "подпитать" из бюджета частные школы06.12.2018 08:14
Волгоградская облдума предоставила убыточным предприятиям многомиллионные льготы05.12.2018 16:48
У единороссов нет вопросов к бюджету Волгоградской области05.12.2018 11:06
Без дефицита, но с оптимизмом: депутаты одобрили проект бюджета Волгограда на 2019 год05.12.2018 10:57
Депутаты возбудились из-за 300 млн рублей для корпорации развития Волгоградской области05.12.2018 10:41
Как взять кредит и не переплачивать05.12.2018 08:37
В Волгограде завод-банкрот "Химпром" обрастает новыми долгами за землю04.12.2018 17:05
Шесть призовых мест из двенадцати - итог участия волгоградского «КАУСТИКа» в областном конкурсе профмастерства04.12.2018 10:13
Кредитный портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 1 трлн рублей01.12.2018 09:28
ВТБ в Волгоградской и Астраханской областях более чем на треть нарастил объем кредитно-документарного портфеля30.11.2018 13:12
Реклама