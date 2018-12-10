В Волгоградской области подступы к Цимлянскому водохранилищу завалили мусором

Экология 03.12.2018 11:52
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03.12.2018 11:52
Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов, образовавшуюся в километре от Цимлянского водохранилища в Котельниковском районе, просили ликвидировать по решению суда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, с иском в интересах неопределенного круга лиц обратилась районная прокуратура. Надзорное ведомство требовало обязать администрацию Пугачевского сельского поселения очистить территорию площадью 2000 кв.м. от свалки. Примерный объем накопленных отходов составляет 2,5 тысячи тонн. Ранее районный суд отказал прокурору в удовлетворении иска, но решение было обжаловано. Апелляционная инстанция вынесла другое решение, приняв отказ прокурора от иска. Отметим, что надзорное ведомство просило обязать администрацию Пугачевского сельского поселения в течение трех месяцев с момента вступления решения в силу ликвидировать несанкционированную свалку, расположенную в километре от водохранилища и станицы Пугачевская, путем вывоза на лицензированный полигон ТКО. Однако точка в этом вопросе пока не поставлена.
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