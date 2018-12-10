В День неизвестного солдата в Волгограде почтили память безымянных воинов





Сегодня в России отмечается День неизвестного солдата. Как сообщает ИА «Высота 102» памятные мероприятия прошли и в Волгоградской области. По традиции цветы и венки были возложены к Вечному огню на Аллее Героев в центре Волгограда.





Возложение прошло согласно протоколу - с участием первых лиц региона, руководителей областных управлений силовых структур, представителей общественных организаций. Также неизменно подобные памятные мероприятия сопровождает военный оркестр и солдаты роты почетного караула.

Памятная дата была установлена в ноябре 2014 года указом президента РФ. Именно 3 декабря 1966 года прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе в Александровский сад в Москве, что стало основанием для определения даты праздника. На гранитной плите высекли надпись: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». Рядом с Вечным огнем в Александровском саду есть и стела с надписью «Сталинград».





В Волгоградской области, на территории которой проходила Сталинградская битва, ежегодно находят останки солдат, павших в боях. Многие участники тех переломных событий по-прежнему числятся пропавшими без вести. У солдат Красной Армии единого опознавательного знака в годы войны не было. Солдатский медальон и новое положение о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава в военное время были введены 15 марта 1941 года. В дополнение к медальону была введена и красноармейская книжка. 17 ноября 1942 года медальоны были отменены и лишь некоторые военнослужащие по личной инициативе продолжали носить их при себе. Идя в бой, солдаты сдавали солдатские книжки. А во время Сталинградской битвы, как рассказывали ИА «Высота 102», молодое пополнение зачастую сразу шло в бой, даже не успев встать на учет.



