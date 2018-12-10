В Советском районе Волгограда устранили аварию на теплосетях

Общество 03.12.2018 10:19
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03.12.2018 10:19
В Советском районе Волгограда устранена течь на частных теплосетях, в результате которой жилые дома остались без коммунального ресурса. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации города. Напомним, накануне в результате порыва на коммерческой сети остановилась работа блочно-модульной котельной, без тепла остался ряд объектов. Устранить аварию собственникам сети помогли бригады ООО «Концессии теплоснабжения». К 22 часам вечера порыв был ликвидирован, после чего работа котельной возобновилась. По сведениям информагентства, тепловые сети диаметром 500мм, на которых произошла авария, находятся на территории котельной БМК-80,расположенной по ул. Электролесовская, 45Б. Коммунальный объект принадлежат компании «Газпром теплоэнерго Волгоград».
Теплоснабжение жилых домов в настоящее время возобновлено. Управляющие компании должны проследить за тем, чтобы во внутридомовых трубопроводах не образовались «воздушные пробки», и все жильцы своевременно получили ресурс.
Если батареи в домах волгоградцев до сих пор остаются холодными, им следует обратиться в свою УК или ТСЖ. В случае бездействия организаций жителям рекомендуется обращаться в муниципальную жилищную инспекцию, которая проведет проверку работы коммунальщиков.
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