Волгоградский спортсмен завоевал в Японии серебро

Спорт 02.12.2018 16:49
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02.12.2018 16:49
Волгоградский кудоист Роман Кулиев сегодня завоевал серебро V чемпионата мира по кудо. Об этом ИА "Высота 102" рассказал его тренер, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Главные соревнования планеты в субботу стартовали в японском городе Нагоя. Волгоградец выступал в категории 250 единиц. Отметим, что первое место в этой категории также завоевал россиянин Игорь Пермин (Владивосток). Как сообщается на сайте Федерации кудо России, всего наши соотечественники завоевали 7 из 8 медалей мирового соревнования.
Напомним, Роман Кулиев занимается боевыми искусствами более 20 лет. Он имеет звание мастера спорта, является чемпионом России по кудо 2011 года, а в этом году завоевал на кубке России титул чемпиона. Он также является серебряным призером первенства страны по ушу-саньда 2007 года и победителем первенства Европы по кэмпо, которое проходило в Словакии в 2006 году. Главным спортивным достижением волгоградца стала победа на первенстве мира по универсальному каратэ 2005 года.
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