Водители предрекли снежные завалы после чистки улиц Волгограда

Общество 02.12.2018 14:18
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02.12.2018 14:18
Волгоградцы-автолюбители обеспокоены тем, как идет уборка снега с дорог города. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, дорожные службы делают это по схеме, которая приводит к образованию снежных масс на обочинах.
"Мало того, что сужаются полосы. Так еще и снег, который отодвигается на обочину, не убирается. Если температура воздуха понизится, образуются ледяные насыпи, которые убрать гораздо тяжелее», - поделились своим мнением от увиденного водители.
Как рассказали волгоградцы, во многих других городах сразу за уборочными машинами идет спецтехника, которая тут же собирает отодвинутый к тротуарам снег. «Почему у нас так не делают, непонятно», - возмущаются автолюбители. К слову, как видно на фото, на некоторых дорогах города подобные картины уже наблюдаются.
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