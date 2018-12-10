Гендиректор волгоградского «Ротора» отказался от покупки нового авто

Спорт 02.12.2018 13:04
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02.12.2018 13:04
Закупка нового автомобиля для волгоградского «Ротора» отменена гендиректором ФК Андреем Рекечинским. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Напомним, ранее ИА "Высота 102" опубликовало информацию о том, что руководство клуба намеревалось приобрести Hyundai H-1 (или эквивалент) – автомобиль на восемь-девять мест на дизельному топливе с объемом двигателя не менее 2497 и не более 2500 кубических сантиметра. Цена закупки составляла 2 миллиона 935 тысяч рублей. ИА «Высота 102» сообщало, что на сайте официального дилера Hyundai H-1 можно приобрести в полной комплектации примерно за 2,5 миллиона рублей.
Недавно ФК «Ротор» приобрел автобус за 14 миллионов рублей. Это случилось незадолго до печальных событий в команде, которая закончила выступление в осенней части ФНЛ на 15-ом месте. Это стало поводом для отставки главного тренера Роберта Евдокимова и объявления неполного служебного соответствия руководству облкомспорта.
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