Гендиректор волгоградского «Ротора» отказался от покупки нового авто

Закупка нового автомобиля для волгоградского «Ротора» отменена гендиректором ФК Андреем Рекечинским. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Напомним, ранее ИА "Высота 102" опубликовало информацию о том, что руководство клуба намеревалось приобрести Hyundai H-1 (или эквивалент) – автомобиль на восемь-девять мест на дизельному топливе с объемом двигателя не менее 2497 и не более 2500 кубических сантиметра. Цена закупки составляла 2 миллиона 935 тысяч рублей. ИА «Высота 102» сообщало, что на сайте официального дилера Hyundai H-1 можно приобрести в полной комплектации примерно за 2,5 миллиона рублей.

Недавно ФК «Ротор» приобрел автобус за 14 миллионов рублей. Это случилось незадолго до печальных событий в команде, которая закончила выступление в осенней части ФНЛ на 15-ом месте. Это стало поводом для отставки главного тренера Роберта Евдокимова и объявления неполного служебного соответствия руководству облкомспорта.