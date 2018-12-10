Спорт

Волгоградский «Ротор» потратит 2 миллиона рублей на тренировку в горах

Спорт 03.12.2018 11:29
7937 11
03.12.2018 11:29


Первую в будущем году тренировку волгоградский «Ротор» проведет в городе Кисловодск Ставропольского края. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено почти 2 миллиона рублей. Тренировочные сборы продлятся с 10 по 20 января 2019 года, в курортный город отправятся 37 человек – тренерский состав и игроки. Для волгоградской команды должны быть подготовлены 5 одноместных и 16 двухместных номеров, их должны обеспечить трехразовым питанием на условиях «Шведский стол» в отдельной зоне ресторана. Также футболисты должны иметь возможность заниматься на беговых дорожках, открытых игровых площадках, футбольном поле с натуральным покрытием, пользоваться бассейном, сауной, канатной дорогой, получать массажные процедуры. Стирать футбольную форму игрокам «Ротора» должны 2 раза в день.
Ранее и.о. главного тренера клуба Павел Могилевский сообщил, что первый после отпуска сбор команда проведет на базе «Олимпийская», которая находится на высоте 1250 метров над уровнем моря на горе Малое Седло. 
Напомним, волгоградский «Ротор» закончил выступления в осенней части ФНЛ на 15-ом месте. После проигрыша ярославскому «Шиннику» был отправлен в отставку главный тренер Роберт Евдокимов. Руководители облкомспорта получили дисциплинарные взыскания. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
«Кто виноват? Что делать?»: волгоградцы думают, как спасти "Ротор"
02.12.2018 17:29
25966 9
Волгоградскому «Ротору» за «заслуги» покупают новый автомобиль
29.11.2018 09:39
12216 24
Тренера «Ротора» отправили в отставку после проигрыша «Шиннику» в Волгограде
24.11.2018 16:23
7037 0
Спорт
10.12.2018 10:01
Спорт 10.12.2018 10:01
1460 5 Обсудить

0
Далее
Спорт
10.12.2018 09:46
Спорт 10.12.2018 09:46
857 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
06.12.2018 14:54
Спорт 06.12.2018 14:54
4116 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.12.2018 17:29
Спорт 02.12.2018 17:29
25966 9 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.12.2018 16:49
Спорт 02.12.2018 16:49
1777 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.12.2018 13:04
Спорт 02.12.2018 13:04
4241 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
29.11.2018 09:39
Спорт 29.11.2018 09:39
12216 24 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.11.2018 14:08
Спорт 28.11.2018 14:08
9142 15 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.11.2018 15:41
Спорт 26.11.2018 15:41
2315 15 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.11.2018 12:38
Спорт 26.11.2018 12:38
12978 28 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.11.2018 18:19
Спорт 24.11.2018 18:19
11808 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.11.2018 16:23
Спорт 24.11.2018 16:23
7037 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.11.2018 15:51
Спорт 24.11.2018 15:51
2903 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.11.2018 13:50
Спорт 23.11.2018 13:50
5022 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.11.2018 14:55
Спорт 22.11.2018 14:55
4966 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 