В Волгограде 70 единиц техники «сражаются» с воскресным снегопадом









Всю ночь и утро сегодняшнего дня десятки единиц техники расчищали дороги Волгограда от снега. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сегодня синоптики прогнозируют продолжение снегопада, в связи с чем работы продолжатся без снижения темпов. Обрабатывать и расчищать дороги будут 70 единиц спецтехники. Пешеходные дороги, скверы и парки, а также другие общественные пространства убираются сотрудниками районных коммунальных служб. Расчистка внутридворовых проездов и тротуаров ведется силами управляющих организаций. В случаях ненадлежащей уборки территорий жителям рекомендуется обращаться в муниципальную жилищную инспекцию.

Для предотвращения гололедицы используются пескосоляная смесь и бишофитный раствор - он особенно эффективен при слабых отрицательных температурах. Только минувшей ночью для обработки проезжей части и тротуаров использовано свыше 1000 тонн пескосоляной смеси. После того, как реагент вступает в реакцию со снегом, по обработанным реагентом участкам проезжают комбинированные дорожные машины, счищая с дорожного полотна растопленные снежные и ледяные массы. Спецтехника ночью работала на ул. Николая Отрады, пр. им. Ленина, ул. Качинцев, Советской и других улицах города.

Всего в распоряжении муниципальных специализированных учреждений находятся порядка 160 единиц спецтехники для обслуживания улично-дорожной сети.



