Происшествия

В Волгограде у железной дороги нашли минометные снаряды

Происшествия 01.12.2018 12:50
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01.12.2018 12:50


Пять 85-мм минометных снарядов времен Великой Отечественной войны были обнаружены вблизи железной дороги в районе Горной поляны Советского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, заявка на их разминирование поступила саперам ЮВО через военный комиссариат области. Снаряды были извлечены из земли, перевезены на полигон «Прудбой», где их уничтожили путем подрыва накладным зарядом. 
Всего с начала текущего года на территории Волгоградской области саперами ЮВО было уничтожено более 3 тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

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