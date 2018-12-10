Прокуроры заставили починить разрушенную паводком плотину под Волгоградом

Экология 02.12.2018 09:32
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02.12.2018 09:32
Администрация Краснопахаревского сельского поселения Городищенского района изыскала деньги на ремонт ГТС пруда «Студеный», где в марте текущего года произошла авария. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская.
Комиссия по техническому расследованию причин аварии установила, что причиной разрушения ГТС явилось резкое таяние снега, увеличение объема воды в пруду и, как следствие, его переполнение с дальнейшим разрушением плотины. Визуально в районе водосброса отмечалось наличие ледяных масс, что могло привести к печальным последствиям.
По данному факту межрайпрокуратурой было направлено исковое заявление в суд об обязании провести ремонтно-восстановительные работы на ГТС. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. На ремонт плотины из бюджета муниципального образования было потрачено 26 000 рублей.
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