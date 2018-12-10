В Волгограде закрыли лодочную станцию с печальной историей

Плавучие понтонные сооружения в количестве 6 штук, используемые волгоградской компанией ООО «Пристань» для причаливания, стоянки маломерных судов на воде, а также посадки и высадки пассажиров были необоснованно зарегистрированы в Реестре маломерных судов с выдачей судовых билетов. Признаков судов они не имеют. К такому выводу пришли в Дзержинском районном суде г. Волгограда, - сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Южной транспортной прокуратуре.

Таким образом, решением, вступившем в законную силу, удовлетворены исковые требования Волгоградского транспортного прокурора к ФКУ «Центр государственной инспекции маломерных судов министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области» об исключении спорных плавучих понтонных сооружений из Реестра маломерных судов.

Напомним, по результатам проверки, проведенной Волгоградской транспортной прокуратурой, в деятельности ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» был выявлен ряд серьезных нарушений. Именно с этой пристани 11 июня текущего года вышел катамаран, столкнувшийся затем с баржей на Волге, в результате чего погибли 11 человек.



