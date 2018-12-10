Общество

Угрожающие письма чиновников от ЖКХ напомнили волгоградцам о лихих 90-х

Общество 30.11.2018 17:53
8687 27
30.11.2018 17:53

Угрожающие, по мнению волгоградцев,  письма пришли  к жителям более десятка домов Дзержинского района Волгограда,  содержание которых вызывает немало вопросов. С ними люди намерены обратиться в Общероссийский Народный Фронт, к Уполномоченному по правам человека, полицию, прокуратуру, следственный комитет, губернатору и президенту. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане,  стиль этих «шедевров» напомнил им лихие 90-е годы. Как следует из присланных в редакцию «весточек», все они написаны под копирку, с ними уже ознакомились собственники квартир, проживающих в  домах №20, №36, №37  на бульваре Победы,  №89, №91, №101, №105, №109, №111 по проспекту имени маршала Жукова, №44 по улице Землячки, №22 по улице  Рионской, №46 по улице Хорошева и другие волгоградцы.  
«Ваш дом управлялся УК ЖКХ Дзержинского района, которая накопив долгов перед ресурсными организациями по перечислению ВАШИХ средств, которые ВЫ оплачивали ежемесячно за горячую воду и отопление, сделала ВАС, каждого собственника  заложником серьезных проблем, - говорится в посланиях. – (Орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред. ИА «Высота 102»).  Поэтому данная управляющая компания пошла по пути переоформления в новые УК - это ЖЭУ-5 и ЖЭУ-14. НО долги и немалые остались! И эти долги надо отдавать, и лягут они  на ВАШИ кошельки! 
Кроме того нет никакой гарантии, что вновь созданные компании  не наплодят НОВЫХ ДОЛГОВ или у этих компаний ГЖИ (Государственная Жилищная Инспекция) не отберет лицензию и тогда ваш дом автоматически будет выставлен на конкурс, по итогам которого, исходя из сложившейся практики, тариф на обслуживание возрастает на 25 и более процентов!
Поэтому МБУ ЖКХ Дзержинского района, как собственник  муниципального жилья  выступило инициатором общего собрания в очно-заочной форме и предлагает ВАМ переголосовать вашими квадратными метрами за стабильно развивающуюся Управляющую Компанию – Ренесанс,  не имеющую долгов перед ресурсными организациями или 000 «МУК» - новая компания с чистой  финансовой историей». 
Далее жителям обещают, что «тарифы при выборе предложенных компаний остаются на существующем уровне, качество обслуживания и уровень реагирования на аварийные ситуации будут на порядок выше».

По словам волгоградцев, на дверях каждого подъезда дома по инициативе МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» появились и объявления о проведении общего внеочередного собрания собственников помещений. Повестка дня общего собрания тоже для всех едина: О выборе управляющей организации. Если кто-то не сможет принять личное участие в общем собрании собственников помещений, то за него может проголосовать другой.
Как говорят волгоградцы, они не понимают, с чем связано такое стремление чиновников «облегчить» им жизнь с другими, новыми УК. И кто стоит за этим? Они считают также недопустимым приказной и угрожающий тон посланий МБУ ЖКХ,  решение поставить людей перед фактом выбора: или Ренесанс, или новая «МУК»  «с чистой финансовой историей». «Но если так ставится вопрос –  может быть, за наши кровные деньги, которые мы платим за коммуналку, лучше бы спросили о нашем выборе УК? Почему нам навязывают только эти компании,  работа которых также требует серьезных оценок и делают новыми заложниками?», - спрашивают горожане. 
Напомним, о подобной ситуации информагентство рассказывало в материале «Коммунальные МУКи: волгоградцев поставили перед странным выбором». Жителям многоквартирных домов по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда предложили избавиться от  ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района «УЖФ КОР» и выбрать ООО «МУК». У волгоградцев складывается ощущение, что на рынке управления многоквартирными домами происходит передел, а сделать это хотят, используя горожан и такие вот сомнительные методы "убеждения".

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Репортаж из подземелья: как волгоградцев будут защищать на случай ЧС
25.11.2018 18:02
25119 14
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30341 11
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22411 0
Общество
10.12.2018 17:25
Общество 10.12.2018 17:25
14370 25 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 16:07
Общество 10.12.2018 16:07
4646 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 15:05
Общество 10.12.2018 15:05
1046 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 14:48
Общество 10.12.2018 14:48
2670 4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 13:01
Общество 10.12.2018 13:01
4878 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:34
Общество 10.12.2018 12:34
2789 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:06
Общество 10.12.2018 12:06
1374 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 11:51
Общество 10.12.2018 11:51
2477 32 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 09:45
Общество 10.12.2018 09:45
2564 18 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 08:39
Общество 10.12.2018 08:39
3318 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:52
Общество 09.12.2018 17:52
1449 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:11
Общество 09.12.2018 17:11
954 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 14:31
Общество 09.12.2018 14:31
5948 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 13:05
Общество 09.12.2018 13:05
1761 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 11:04
Общество 09.12.2018 11:04
9636 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 