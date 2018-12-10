Жители дома в Волгограде зовут чиновников под свою крышу

Общество 01.12.2018 16:51
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01.12.2018 16:51
Жители дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе Волгограда приглашают на крышу чиновников, которые в своих ответах заверяют горожан, что с ней все в порядке. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, крыша, которую по отчетам ООО «УК Ворошиловского района Волгограда» отремонтировали больше двух лет назад, по-прежнему опасна для окружающих из-за оставленных на ней кусков шифера, к тому же так же протекает.
А балки деревянного чердака, судя по представленным фото, прогнили из-за влажности, что может привести к воспламенению электрического кабеля, который здесь проходит. Однако в последних ответах, которые пришли людям из администрации Волгограда, сообщается о «надлежащем санитарном состоянии чердачного помещения», о «выполнении ремонтных работ по приведению в надлежащее техническое состояние конструктивных элементов кровли, «оголовков вентиляционных каналов в границах подъезда №2 дома» и т.д.
«Если состояние нашего чердака можно считать «надлежащим», то пусть те, кто отправляет нам такие ответы, увидят, что он из себя представляет», - заявили горожане.
Напомним, о многострадальном доме №16 по ул. Ким ИА «Высота 102» рассказывало в нескольких публикациях. После так называемого ремонта крыша стала опасной для людей, так как коммунальщики оставили после себя груды шифера, кирпичи, которые при сильном ветре падали во двор.
Таким хламом повредили машину одного жильца. На требования жильцов привести крышу в порядок в управляющей компании предоставили акт, что она находится в отличном состоянии. Правда, после этого жители дома сняли на видео и фото, как коммунальщики с помощью спецтехники выгружали с крыши горы хлама и строительного мусора. Но, видно, до конца они так и не прибрались. Впрочем, Ворошиловский районный суд отказал в иске волгоградцу, который требовал с УК Ворошиловского района возместить ущерб за поврежденный автомобиль. Одним из поводом для отказа стало… отсутствие даты на представленных фотоснимках.
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